Cinco horas con Mario (1966), de Miguel Delibes, 1966

Voz 1

00:00

la Cadena SER presenta el placer de escuchar en teniendo con qué alimentarnos y con que cubrirnos estemos con eso contentos los que quieren enriquecerse caer en tentaciones en lazos y en muchas codicia locas y perniciosas que hunden a los hombres en la ruina porque la raíz de todos los males es la avaricia por eso mismo me será muy difícil perdonar de cariño por mil años que viva el que me quitas es el capricho de un coche comprendo que a poco de casarnos eso era un lujo pedí un seiscientos lo tiene todo el mundo a Mario hasta las portera si me apuras que a la vista está nunca no entender aspira a una mujer no sé cómo decirte lo humilla que todas sus amigas vayan en coche ella patita que te digo mi verdad pero cada vez que Estero Valentina o el mismo presidente el ultramar dinero me hablaban de su excursión el domingo me enferma palabra aunque me esté mal decirlo tú has tenido la suerte de dar con una mujer físicas una mujer que de dos saca cuatro días dejado querer Mario que así que cómodo que te crees tú que con un broche dos reales algún detallito por mi santo ya está cumplió INE hablar borrico que me apartado de decirte que no vivías en el mundo pero tú que si quieres eso sabes lo que es medio egoísmo puro para que te interés que ya sé que un catedrático de instituto no es un millonario ojalá pero hay otras cosas creo yo que hoy en día nadie se conforma con un empleo Cinco horas con Mario Miguel Delibes mil novecientos sesenta y seis Capriles