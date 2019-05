Las noticias de Galicia, 17:03 (31/05/2019)

Voz 3

00:53

los sitios on the o Benega Se es imprescindible el para que exista un gobierno alternativo Partido Popular que ningún tenía menor duda eh por activa por pasiva o Bloque Nacionalista Galego garantizará que es alternativa se pueda producir en sitios es imprescindible como decía pues será fundamental pues análisis que realice a nos organización en cada un de ese ámbitos no