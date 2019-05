Las noticias de Canarias, 16:03 (31/05/2019)

novedades en el caso del asesinato del empresario de ocio nocturno de La Laguna Carlos Machín McCann me mesa buenas tardes buenas tardes después de haber prestado declaración el juez ha decidido enviar a prisión al empresario Evaristo González como presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Machín ocurrido en el aparcamiento de la Escuela Oficial de Idiomas de La Laguna en abril del pasado año además de Evaristo González en este caso hay otros siete detenidos todos nacidos en Tenerife residentes en la isla que también han prestado declaración de los que dos también ingresaran en prisión como presuntos autores materiales del asesinato y uno por tenencia ilícita de armas otro dos irán a la cárcel por supuestamente ser cómplice de los hechos Asimismo el juez ha dejado en libertad provisional a tres de los hasta ahora detrás gracias máxime y hoy es el Día Mundial sin Tabaco el Servicio Canario de Salud ha alertado de que el consumo de este producto está presente en unas dos mil trescientas muertes cada año en Canarias en el Archipiélago fuma el veintiséis por ciento de la población mayor de dieciséis años y que en total cuatrocientas sesenta y seis mil personas son fumadoras María del Carmen Hernández uno no homologa

Voz 3

01:05

lo primero que tienes que hacer es convencerse de que quieren dejar de fumar que es lo que nosotros llamamos el día de elegir un día le a partir del cual ya no voy no voy a fumar luego también pueden tener en cuenta que el tabaco no es un estado de vida estaba como una enfermedad y hay que tratarlo como tal y la mejor forma de tratamiento a un tratamiento doble por un lado la parte farmacológica costean los con los parches eh también hay fármacos que te ayuden a quitar un poco lo que es la dependencia porque es como una droga genera una dependencia física igual pero eso tiene que que que obeso con un tratamiento psicológico también