Las noticias de Castilla y León, 17:03 (31/05/2019)

vox ya ha anunciado que recurrirá el PP no lo aclara pero si deciden hacerlo se daría la circunstancia de que los populares estarían reclamando en la justicia los votos para Vox si los recursos se quedan en la Junta Electoral Central el Ayuntamiento de León podrá constituirse en junio si alguien decide ir más allá acudir a una instancia superior tendremos que esperar hasta julio para ver constituido el Ayuntamiento

Voz 3

01:38

el artículo grave para el la materia nuestra para la educación el artículo doce que no habla explícitamente de administración de medicación es lo que te comentaba de administración de medicación elaboración de protocolos no se especifica necesitan fármaco quién lo tiene que que hacer que es el equipo directivo en colaboración con los padres pero no especifica en función de qué problema de salud