Tiempo de Descanso: 'El cuerpo al límite al final de temporada'

Voz 1 00:00 yo que Pousa

Voz 1984 00:04 tú Rego no doy nada mientras los socialistas recuperan el aliento del vestuario en la Cadena SER respiramos profundamente en los descansos de los partidos de la Unión Deportiva Logroñés en tiempo de descanso os contamos todas esas historias social

Voz 2 00:18 desde humanas que los deja al deporte riojano historias en primera persona con el sonido inconfundible de la Cadena SER

Voz 3 00:27 a hacer de algo así

Voz 4 00:30 ya cada día más gente practica deporte en La Rioja quieres cuidarte y nosotros queremos ayudarte a que lo consigas en tiempo de descanso hablaremos con los profesionales del Centro de Fisioterapia Medicina Deportiva Las Gaunas para tratar con expertos todas aquellas cuestiones que tienen que ver con el cuidado de la salud y la práctica deportiva para todas las edades y para todos los niveles en tiempo de descanso cuidamos de Di

Voz 5 00:57 seguimos pendientes de cómo avanza ese partido de la Unión Deportiva Logroñés pero ya

Voz 6 01:02 saben que tiempo de descanso es tiempo de hablar de salud de hablar de deporte para ello saludamos ya a Miguel Moreno director de la clínica de fisioterapia y Medicina Deportiva Las Gaunas

Voz 7 01:13 el buenas tardes muy buenas tardes Miguel Morey

Voz 6 01:15 no tengo aquí delante la lista de los equipos de élite de los que ustedes llevan digamos los servicios de fisioterapia y en algún caso también en los servicios médicos es Osasuna Clavijo de baloncesto EDF femenino una Unión Deportiva Logroñés el Bilbao Basket desde luego pues son equipos deportivos de de primer nivel de los que ustedes se encargan de de de cuidar ese estado físico de de los jugadores y precisamente dos de esos equipos no la Unión Deportiva Logroñés y otro el Bilbao Basket siguen en competición como como si llega a esta fecha después de una temporada de competición absoluta como están los cuerpos de esos deportistas

Voz 8 01:56 la verdad es que cuando llegamos cuando no llegamos una en fin ahí temporal

Voz 9 02:01 ay mi y hablar de diferentes deportes muy con diferentes trayectorias caldeo los equipos defender exigencias pues la verdad es que es complicado es complicado porque hay que tener en cuenta muchos factores tenemos que mimar mucho a nuestros jugadores entonces tres equipos en algunos llevábamos la parte médica en lo que llamamos solamente la parte de de recuperación en otros llevamos la parte de rendimiento el entrenamiento en otro somos consultor externo pero en general en todos al final te das cuenta que el denominador común es bueno pues mucho cúmulo de partidos mucho cúmulos minutos y luego también el mucha fatiga desde de vista emocional el estamos viendo a la Unión Deportiva Logroñés estamos hablando en este fin de semana que tenemos también la Final Four no con Bilbao Basket ya no solamente es la parte física sino también es esa esa parte emocional detención de todo el esfuerzo que has hecho durante toda la temporada los sinsabores los éxitos fracasos las lesiones el entrenamiento Togo afinarse va B dirimió en en los partidos en un momento muy muy concentrado no entonces bueno pues todo eso al final también es una gran losa que en el que se lleva encima y que hace que los jugadores no pues en un momento dado una lesión o una sensación de fatiga pues puede hacer de mayor intensidad

Voz 6 03:31 a Quito cada también es ver en ponderar no entre la necesidad de que un jugador juegue y la necesidad de que un jugador se recupere al cien por cien no de saber cuánto cuánto eh puede dar en la cancha cuánto puede dar en el campo porque además los equipos todos han tenido una temporada muy intensa Osasuna ha subido a Primera División el EDF femenino de aquí de de Logroño ha conseguido permanecer en primera división pero también luchándolo mucho hilos los equipos como la UD Logroñés y el Bilbao Basket que están en competición no supongo que habrá jugadores que son claves que pueden tener algún tipo de molestia no de lesión porque voy con la cuando hablamos de lesión ya es otra historia pero de molestia que hay que ponderar si puedo jugar o no

Voz 9 04:15 ahí es donde el juego lo que ya el equipo multidisciplinar lo que lo formamos el cuerpo técnico de cada uno de los clubs más fisioterapeutas médico de los equipos no nosotros en algunos nuestros equipos digo pues eh desde la consulta en lo que llevamos es la parcela de medicinas doctor Urraca hoy está aquí con nosotros estaría muy bien que el también visionado ese enfoque no desde como como responsable por ejemplo del REF novela o en una la UD él está parte médica pero esto lo encontramos en todos los equipos por ejemplo en el Clavijo llega un momento en el que es un jugador en el que piense tomada una decisión el deporte siempre hablamos de la di de la frase esta crítica de ment sana in corpore sano Z que el deporte salud bueno el deporte salud hasta que llegamos a una parte de profesional que me digamos sola a partir de alto rendimiento Don debemos ser una delgada línea ahí en el límite entre la crítica mente aceptable porque tienes que evidentemente ponderar no en la salud de tu deportista en tanto en cuanto hay necesidades de club y el propio jugador además quiere forzar entonces a tomar decir determinadas decisiones es decir bueno no esté jugador podemos asumir estos días Vos es la pregunta que nos hacemos siempre pueden una ciudad asumir estos riesgos sí o no que tenemos que saber que que que que tenemos que que información tenemos que contempla bueno pues entonces ahí donde entrar experiencia excepcional y que podemos hacerle pruebas de termografías uno La FIA con la FIA resonancia Z al final tú esto sí fueron haciendo que poner encima de la mesa es una decisión que evidentemente tiene que salir del cuerpo médico o en este caso pues eh en el fisioterapia ir de Medicina del Deporte en K1 los clubs en la forma en la que funcionamos con ellos y luego hay que tomar una decisión también conjunto al jugador con el y como El cuerpo técnico un podemos asumir ahora esta situación si o por ejemplo el año pasado en el Clavijo Clavijo que no nos jugamos el ascenso que finalmente conlleva un descenso mirarle o la plata llegamos en una situación en la que teníamos jugadores también tocados ya había que tomar esa decisión en el hecho no hay que forzar pero pero claro hay que forzar pero de la del sentido común nos vamos a hacer agua tomar decisiones que pueden suponer un daño para para jugar pero es que a veces forzar incluso teniendo en cuenta que estamos que estamos pudiendo provocar una no ni una grabación de la lesión del jugador puede afectar al club porque dices que merece la pena de jugador que es que mermar en el equipo cuando tienes igual otro jugador que depusiera ese cien por cien entonces hay muchos factores hay cruzados en los que son decisiones que son difíciles y en las que realmente bueno pues diferentes perspectivas el entrenador preparador físico el médico el fisioterapeuta y el propio jugador hay que poner encima me sé que hay que plantear

Voz 6 07:26 los equipos técnicos los las directivas de los clubes los entrenadores suelen hacer caso les tiraba más la la vena deportiva

Voz 9 07:35 normalmente normalmente te hacen mucho caso hemos tenido

Voz 8 07:38 yo pues con buena pues como en todos los lados

Voz 9 07:43 a veces hay personas que decidir qué entrenadores que quizás no se dejan tanto asesorar y que se dejan llevar un poco Poor por supuesto por su propio interés no hay sentencia es intentar forzar al jugador etcétera Esto son años complicados donde hay mucho desgaste en el cuerpo técnico y en el cuerpo bien el cuerpo médico de los clubs donde fisioterapeutas y médicos tenemos mucho desgaste con el entrenador y a la inversa porque al final estamos en un constante tiro y afloja tira y afloja y cuando esto ocurre la verdad que los resultados son malos yo recuerdo en el en el Clavijo por ejemplo en el sexto que tuvimos durante tres temporadas después de Jesús Sala un entrenador que era que no que en que no que no hacía mucho caso a las recomendaciones que hacíamos y al final en son temporadas muy largas y tienes que estar en contacto conflicto eso es un problema lo que es lo bueno lo bueno es que normalmente esto no normalmente el entrenador es una persona que lo que su gestor de de un equipo y entonces precisamente él no puede ser preparador físico no puede ser médico visitará apunta entrenador psicólogo es imposible entonces qué es lo que hace lo que hay el equipo de confianza al que tiene que preguntarle él tiene que tener la información y luego evidentemente tiene que haber siempre alguien que tuve una decisión de la parte médica a veces tomamos decisiones drásticas de no puedo jugar no puedo jugar a veces los dejamos un poco más en el aire permitimos que sea Putin y con quién tome esa decisión y al propio entrenador quién te llame que dije pero bueno ver pero yo este chico dice es que podría jugar que podríamos asumir el riesgo de que juegue pero realmente a mí me va a dar lo que yo necesito bueno pues probablemente no sea vas a tener a este jugador al cincuenta sesenta por ciento de sus capacidades de jugador que es que tiene mucho talento pues bueno sino tanto porque su cuadros que es muy físico si ya tiene esa merma física pues ya tienes que ponerlo tú tú en contexto con el resto de tus jugadores pues mover las piezas ciento equipo la final se toman las decisiones creo la verdad que tenemos suerte porque el normalmente los los entrenadores y los cuerpos técnicos se toman decisiones consensuadas

Voz 6 10:08 Miguel Moreno director del Centro de Fisioterapia y Medicina Deportiva Las Gaunas muchas gracias por haber ha abierto una ventana cómo funcionan este tipo de decisiones como se toman este tipo de decisiones que tan claves pueden será al final de una temporada seguimos aquí pendientes del resultado de la Unión Deportiva Logroñés mucho