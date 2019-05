Las noticias de Castilla y León, 18:03 (31/05/2019)

de violencia sobre la mujer ha acordado el ingreso en prisión comunicada y sin fianza de un hombre de treinta y cuatro años detenido por una supuesta agresión a su pareja embarazada de ocho meses y que sufrió un aborto presuntamente por los golpes recibidos la causa está abierta por delitos de lesiones graves maltrato habitual y aborto ya que la víctima en avanzado estado de gestación perdió el bebé que esperaba en el Hospital Clínico de Valladolid un profesor que da clases en varios municipios de Segovia va a empezar a recorrer en bici esta distancia como señal de protesta porque la Junta de Castilla y León no le paga el plus de itinerancia por desplazarse entre varios pueblos con los datos Juan Martín

Voz 3

00:59

yo vi varios compañeros pues llevamos sin cobrar los meses pues yo desde noviembre otros compañeros desde una situación que no es normal en un acto simbólico de denunciado porque bueno he hablado con la madre propiciar para que y me han dicho cada vez que una una excusa y entonces es la única manera de estar que me que me escucha