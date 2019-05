Las noticias de Canarias, 17:03 (31/05/2019)

Voz 1

00:05

se continúa pendiente del resultado de las autopsias que confirmen si el trágico suceso ocurrido ayer en Agüimes sonó un crimen machista aunque todo apunta a que así sea los cuerpos fueron encontrados por la hija de la víctima de catorce años que en este momento se encuentra bajo el cuidado de su tía materna su madre y la pareja sentimental de esta eran encontrados con heridas de arma de fuego en la hipótesis apunta aquel hombre al que no se le podría imputar responsabilidad penal alguna acabó con la vida de la mujer para después suicidarse desde el Ayuntamiento de Agüimes que han decretado tres días de luto oficial confirman que no constataban que no constaban denuncias previas por malos tratos Suso Trujillo ex concejal de Seguridad Ciudadana en funciones