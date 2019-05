Escucha las noticias de las 19:00 (31/05/2019)

buenas tardes tanto el secretario del Tesoro Steegmans Luccin como el representante de Comercio de Estados Unidos han mostrado en privado su oposición a la subida de aranceles a todos los productos mexicanos según una fuente de la Casa Blanca citada por la CNBC el rechazo a esta medida es generalizado entre los funcionarios de la Casa Blanca pero también entre los congresistas y senadores tanto demócratas como republicanos qué prefieren no vincular la política migratoria con la comercial México es uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos porque la imposición de aranceles a partir del diez de junio va a tener un impacto directo e inmediato tanto en la industria como los consumidores estadounidenses a esto

Voz 0259

01:07

Esther es una concentración en pleno centro de Madrid al lado de la calle Princesa más simbólica que numerosas Esther Ike sea convocado por las redes sociales redes que paradójicamente tanto daño hicieron a Verónica Rocío una joven que ha llegado muy pronto se ha hecho una pancarta con el lema mi vida no es tu porno dice que viene a mostrar su solidaridad con Verónica hiló injustamente sola que se debió de sentir Lampe al empleada de Iveco que no recibió unos decía Rocío ningún apoyo ni de sus compañeras ni de sus compañeros para evitar que su vida acabase en esta tragedia vienen a denunciar que la difusión de vídeos íntimos es machismo misoginia hay humillación no es un caso aislado aislado dicen que hay muchas verónicas con esta modesta concentración exigen tanto la Policía Nacional como a la jueza Ana María Gallegos una investigación seria Querrey que depure responsabilidades