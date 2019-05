Escucha las noticias de las 20:00 (31/05/2019)

Voz 1 00:00 son las ocho las siete en Canarias

Voz 1667 00:24 no están muy buenas tardes es el programa económico de Pablo Iglesias es una parte del andamiaje sobre el que quiere construir el acuerdo de coalición de gobierno el líder de Unidas Podemos se ha ido hoy hasta Sitges a las jornadas del Círculo de Economía y ante el empresariado de Cataluña ha propuesto una combinación de impuestos reforma laboral reducción de las horas de trabajo semanales y un ingreso mínima

Voz 1663 00:47 las propuestas que yo les voy a traer hoy aquí son propuestas para hacer gobierno desde la coherencia programática desde un entendimiento programático con el Partido Socialista que sobre la base de los programas es real y que yo creo que sería bueno para España bueno para las empresas españolas bueno para Cataluña que se tradujera en un gobierno de coalición

Voz 1667 01:09 pero el Gobierno insiste en despreciar la fórmula de la coalición hoy la ministra portavoz pedía a Unidas Podemos que no pierda la conexión con la realidad y no descartaba un gobierno con representantes de la ideología de Podemos no tanto del partido

Voz 4 01:22 tampoco descarta que podrá ser personas que se alinean más con unas ideologías que con otras es decir personas que pudieran ser designadas por otras fuerzas políticas en este caso creo que menciono podemos cuyo de nuevo título

Voz 1667 01:39 danos Si Vox cruzan sus mensajes el partido de Albert Rivera ya no descarta sentarse en la misma mesa que Vox pero no para negociar Xbox insiste en que si se sientan en la misma mesa no va a ser para tomar café José Manuel Villegas Iván Espinosa de los Monteros

Voz 5 01:53 sí yo lo digo lo de la imagen sentado no me preocupa no va a haber negociaciones la negociaciones se van a producir con con perspectivas preferente como digo con Juanes

Voz 3 02:03 Partido Popular la condición indispensable por ahora es sentaros a negociar con cualquier grupo que pretenda formar parte de un Gobierno que pretenda obtener nuestro apoyo

Voz 1667 02:13 y Donald Trump que ha vuelto a sacudir los mercados de todo el mundo esta vez con su amenaza de imponer aranceles a los productos mexicanos sino frenan la llegada de inmigrantes a su país Pedro Blanco

Voz 1715 02:23 aranceles de un cinco por ciento que entrarán en vigor el diez de junio algunos medios de EEUU aseguran que los secretarios de Comercio del Tesoro se opusieron a la aplicación de ese castigo castigo el que México responde con prudencia López Obrador es el presidente mexicano

Voz 6 02:36 te digo a todos los mexicanos que tengan confianza que vamos a superar esta actitud de el Gobierno Estados Unidos van ellos a rectifica el pueblo en México no merece un trato como el que se quiere

Voz 1715 02:57 aplica en Barcelona un juez ha tenido una idea brillante librarnos un youtuber como esta

Voz 7 03:03 aquí cómplices galletas el éxito es la cremita y luego leche pasta dental en ves a alguien

Voz 8 03:09 a mí me parece interesante este reto así que vamos a hacerlo y quiero hacer otro reto más dentro de este reto y es regalar dinero a gente que lo necesita lo que quiero decir es que voy a darle veinte pagos a una persona de la calle necesitada ido también los óleos con pasta dental

Voz 1715 03:25 bueno pues tuvo la feliz idea de darle galletas rellenas de pasta de dientes a un mendigo aún sin techo grabó el vídeo lo publicó en You Tube ha sido condenado a quince meses de cárcel a indemnizar con veinte mil euros a ese mendigo ya estar fuera de Youtube durante cinco años

Voz 1667 03:40 las ocho y media deportes en Hora Veinticinco hoy desde la Plaza Mayor de Madrid Jesús Gallego buenas tardes

Voz 0919 03:45 qué tal muy buenas tardes la Plaza Mayor de Madrid es ahora mismo el centro de la final de la Liga de Campeones fiesta y cánticos de miles de aficionados la mayoría del Liverpool a las ocho y media como dices vamos a contar desde aquí las noticias de la previa con lo que ha sucedido en el último entrenamiento del Liverpool ir el Tottenham con lo que han dicho los dos grandes entrenadores que dirigen a estos equipos Pochettino Jurgen Klopp además protagonistas del día Rafa Nadal se ha metido en octavos de final de Roland Garros ha ganado en cuatro sedes alberga como FEM y también en el fútbol protagonismo para Bordalás el técnico del Getafe mucha rumorología sobre su futuro pero al final renueva con los getafenses hasta el año dos mil veintidós a las ocho y media desde aquí desde la Plaza Mayor de Madrid

Voz 1667 04:31 ahora volveremos a la Plaza Mayor porque la Cadena SER es la emisora oficial de esta final de Champions y en un rato se va a vivir un partido de fútbol digamos histórico ahora van a saber porque antes el tiempo el presagio de un fin de semana sofocante Jordi Carbó buenas tardes

Voz 0978 04:44 buenas tardes el calor que ha hecho hoy se va a repetir durante el fin de semana en algunos casos con temperaturas más altas mañana por ejemplo en todo el interior de la mitad oeste de la península desde el interior de Galicia hasta el Valle del Guadalquivir máximas alrededor de los treinta y cinco grados subieran menos en el litoral peninsular y los archipiélagos aún así máximas de más de veinte grados en estos sectores a ratos algunas nieblas o nubes bajas pero sin más consecuencias el domingo empezarán a bajar las temperaturas en Galicia con algunas lloviznas durante la tarde pero en el resto del país igual o más altas que mañana es decir calor plenamente veraniego mucha atención también al viento que soplará con mucha fuerza en el área

