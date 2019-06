Escucha las noticias de las 04:00 (01/06/2019)

Voz 1510

01:13

también de EEUU y sobre aranceles un nuevo anuncio del presidente Donald Trump ha decidido retirar a India del programa de trato preferencial que permite una cantidad de importaciones al año libre de aranceles el cinco de junio Trump ya anunció esto a principios de marzo pero no había puesto una fecha en su momento dijo que lo hacía porque India ya era un país desarrollado no encajaba en ese programa aquí en nuestro país Ciudadanos ha suavizado algo su postura dice que podrá sentarse con Vox aunque no para negociar Vox también ha rebajado algo sus exigencias ir reconoce que no podrá pedir entrar en todos los gran en todo en los en en el Gobierno de todos los ayuntamientos en los que hay negociaciones Óscar García