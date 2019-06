Escucha las noticias de las 05:00 (01/06/2019)

todo preparado para la final de la Liga de Campeones que se juega hoy a las nueve en el Wanda Metropolitano espera la llegada de decenas de miles de aficionados ingleses aunque muchos de ellos alrededor de veinte mil no tienen entrada el dispositivo de seguridad es el más grande que se ha puesto en marcha en un evento deportivo en Madrid Alfonso Ojea buenos días

tenemos un procedimiento establecido que no voy a contar en este momento para detectar la falsedad de las entradas yo acreditaciones

no se esperan altercados entre ambas aficiones porque nunca han sido rivales más allá del césped

ha mandado en una rueda de prensa sus condolencias a las familias de las víctimas habla de uno de los días más dramáticos de la historia de Virginia la policía aún no ha revelado la identidad del atacante aunque sí sabemos que era un trabajador de las oficinas municipales donde ha sido el tiroteo aquí en nuestro país la policía los especialistas alertan sobre el peligro de un nuevo juego que se ha puesto de moda entre los adolescentes lo llaman el juego de la muerte y consiste en estrangular a alguien hasta que pierde el conocimiento el último caso ha sido en Pinto en Madrid

Adela Molina la niña de doce años que tuvo que ser hospitalizada en Madrid tras realizar este macabro juego ya está en casa no ha sufrido secuelas afortunadamente aunque los médicos alertan del grave riesgo que supone una practica que acaba por provocar que no llegue oxígeno suficiente al cerebro Alberto López es médico de familia

porque las instituciones y las organizaciones que tienen que ser responsables de estas plataformas no toman cartas en el asunto de una vez ante un medio en donde no hay límites

la juez ordena en esta sentencia que este youtuber llamado blessed no pueda acceder a esta red social durante cinco años es una especie de orden de alejamiento del escenario del delito porque tendrá bloqueado el acceso al canal desde donde colgaban los vídeos en que humillaba este mendigo ofreciéndole galletas rellenas de pasta de dientes y lo planteaba como un reto con con el que ganó dos mil euros según la investigación que en su día hizo la Guardia Urbana de Barcelona ha sido condenado también a quince meses de prisión por un delito contra la integridad moral pero no entrará entre rejas porque no tiene antecedentes también deberá pagar veinte mil euros por daños morales a la víctima un hombre rumano que duerme en la calle sufrió una indigestión por culpa del consumo de estas galletas con pasta de dientes