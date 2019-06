Escucha las noticias de las 06:00 (01/06/2019)

vivo de seguridad es el más grande que ha desplegado en un evento deportivo seis mil efectivos entre policías emergencias y agentes de seguridad tres anillos de seguridad rodeando el estadio haya cuatro personas detenidas pero no se esperan enfrentamientos Juan Carlos Crespo comisario general de Seguridad Ciudadana

mostrado su apoyo a las familias de las víctimas y habla de un día devastador para el Estado de Virginia la policía aún no ha revelado la identidad del atacante aquí en nuestro país en Zaragoza hoy iban a revisar los resultados de cientos de mesas para ver si ha habido o no errores en el recuento electoral la Junta Electoral Provincial ha aceptado el recurso de la Chunta Aragonesista que pedía analizar todas las mesas de la capital de Aragón la portavoz del Gobierno Isabel Celaá resta importancia a los errores que ha podido haber un error

no a las once de la noche nacionalice pero no superior a ningún otro el escrutinio que es lo importante está bien realizado tenemos todas las garantías toda la transparencia