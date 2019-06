buenos días a esta hora el ambiente Se nota suave mínimas que en muchos barrios de la ciudad de Madrid no han bajado de los veinte grados como cualquier noche de verano iba a lucir durante toda la jornada el sol las nubes que se vea no serán importantes máximas de treinta treinta y cinco grados más cerca de los treinta y cinco en la mayor parte de poblaciones las más altas cerca de los ríos Tajo y Tajuña el sol estará presente como decíamos la mayor parte de horas también mañana domingo con temperaturas que bajarán pero apenas se notará el lunes bajarán un poco más será a medida que avance la semana que viene cuando este descenso será más evidente

Voz 0277

05:59

que es el fair play Colirio la imagen del fútbol no lo que hacen otros seguimos como jugar agresivo ustedes como como un usted el Albacete no es el Deportivo de la Liga años bueno es cuando hacemos una falta o algo pues pero no éramos miramos el balón fuera entrenador vuelve estos sucio es otra ahora el limpia no dice que siempre hay que ser competitivos pero con el juego limpio delante en las gradas escucháis a los padres grita él ya hay arbitro que van en cuando perdió hablarles diciendo que por favor de esos niños que se tranquilidad equipo Gena Spanair ha habido y hay otros bueno cómo eran extranjeros morralla Moldavia gente gentiles que es Argentina