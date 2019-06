Las noticias de Galicia, 08:49 (01/06/2019)

esa idea cuestión para ser o no ser leíste quiso ello Good de pastoreo Laso

no

qué tal muy buenos días es uno de junio estrenamos mes con tiempo de verano este sábado va a ser una nueva jornada de calor intenso en Galicia donde mejor se va a estar oyes a la sombra las altas temperaturas de más de tres de cuatro y treinta y seis grados mantendrán activado de tres de la tarde nueve de la noche el aviso amarillo en zonas del Miño en la provincia de Ourense en el resto de la comunidad también va a ser un día sofocante con valores por encima de los treinta grados a excepción del norte de la provincia de A Coruña sí ya ampliamos datos sobre la operación contra el narcotráfico que ha permitido interceptar cerca de Azores al pesquero Gure Leire con base en Ondárroa procedente de Sudamérica hay propiedad de un armador gallego afincado en el País Vasco en su bodega camuflada entre el pescado dos mil quinientos kilos de cocaína hay siete detenidos todos sus tripulantes también ahí dos registros en tierra y no se descartan nuevas detenciones en una investigación dirigida por la Audiencia Nacional que se inició a partir de otra de la Agencia Tributaria este nuevo golpe al narcotráfico se suma a otras recientes que certifican la intensa actividad de los narcos la última hace diez días otro pesquero con mil quinientos kilos de cocaína que iban a ser distribuidos en las Rías Bajas las bien A Coruña también en las últimas horas ha sido recuperado el cadáver de un pescador que apareció flotando en la playa de Riazor Isabel Bravo

ocho y cincuenta y tres minutos hoy casi una semana después de las elecciones municipales los partidos siguen analizando los resultados y las opciones abiertas el comité provincial socialista en A Coruña debate este sábado sobre la propuesta de candidato a presidir la Diputación que no es otro que Valentín González Formoso más amarga bastantes será la mañana en las filas de Nova después de la pérdida de las tres ciudades pilotada por las mareas la coordinadora nacional de la formación con Antón Sánchez a la cabeza se reúne esta mañana con el análisis del veintiséis m sobre la mesa la preparación de la cuarta Asamblea Nacional desde Unidas Podemos la diputada Yolanda Díaz da por muerto el proyecto de Marea en el que se integran nuevas son declaraciones a La Ventana de Galicia

Pero Bono más son auténticamente cautivos es decir es imposible sostener ese político y por tanto a mí no me compete si os compañeros y compañeras de Parlamento de Galicia sabrán que tenían que facer pero vamos por integramente ese proxecto nombren futuro analizó

sin duda ninguna ninguna dificultad si entendemos que además lo que procede dicho esto tenemos un deber todos mis el deber es acabar con la corrupción de acabar con la marca clientelismo como el de atraso de esta provincia y la única manera de hacerlo es apartando definitivamente al clan de los Baltar de la Diputación hemos mantenido contactos informales es cierto sin llegar todavía a ninguna negociación formal todavía no estamos en ese proceso

en el PP no se dan por vencidos las negociaciones las lleva en persona el propio Baltar su segundo en la Diputación pide que dejen gobernar a la fuerza más votada Rosendo Fernández

son negociaciones que eleva o presidente es por lo tanto sólo incumbe a él falaz de esas negociaciones o que me echaba atención que bueno parece ser que todos contra aún no parece que encontraron ahí un filón señor Station gobernar eh respeten a decisión voluntaria doscientas dos día de intereses

el caso es que todos los escenarios están abiertos en una negociación en la que se cruza también el futuro en el gobierno de la ciudad de Ourense que pierde el PP los resultados del veintiséis m no han sido los esperados para los conservadores y ahora toca analizar por qué qué ha fallado en la estrategia del Partido Popular El presidente del PP pontevedrés Alfonso Rueda asume la responsabilidad de asegura que se tomarán medidas para corregir futuros errores rueda no se siente cuestionado pero sí reconoce que en algunas localidades especialmente Vigo los datos son malos

tenemos que analizar del Partido Popular en lo que dice contener a lo está haciendo de él una vez efectos análisis tomaremos medidas pues no simple pregunta se debe ser cuestionado un estén políticas Selket para estar exposición dos compañeros era siempre pero no percibir ese cuestionamiento en todo caso son lo primero como presidente provincial y responsable los resultados responsable de tomar medidas para millonarios

esto en las filas de no va a PSOE y PP en el BNG aseguran que su línea roja está clara impedir gobiernos del PP Rubén Cela

Voz 13

07:00

los sitios on the o Benega es imprescindible para que exista un gobierno alternativo Partido Popular que ningún tenían menor duda eh por activa o por pasiva o Bloque Nacionalista Galego garantizó que es alternativa se pueda producir en sitios donde no hay imprescindible como decía pues será fundamental pues análisis que realice a nos organización en cada un de ese ámbito