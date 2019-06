Escucha las noticias de las 09:00 (01/06/2019)

hubo cuatro mil setecientos efectivos participan en el dispositivo de seguridad de la final es el más amplio de los que se han desplegado por un evento deportivo en Madrid la Policía detuvo noche a cuatro personas por agresiones aunque no se esperan incidentes de gravedad porque las aficiones de ambos equipos no mantienen una especial rivalidad fuera del campo más cosas en Barcelona este viernes hemos conocido la sentencia contra un youtuber que durante cinco años no podrá subir vídeos a esta plataforma por ridiculizar a una persona sin hogar en uno de ellos Gena viviera acabamos de entrevistar a Carlos Sánchez Almeida este abogado experto en delitos en Internet dice que controlar el cumplimiento de la sentencia va a ser difícil

Voz 4

01:11

yo requeriría poder controlar el ordenador del del reo y eso es imposible una cosa es prohibirle que use su canal de You Tube prohibirle que el que se sigue identificando y que sigue haciendo vídeos eso es controlable pero que dejar de ACCEM de acceder a You Tube es ese algo imposible de la misma forma que que no se puede prohibir a alguien escucha la radio