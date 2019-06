Las noticias de Galicia, 08:50 (02/06/2019)

Voz 1 00:00 a vivir que son dos días Galicia

Voz 0028 00:12 es de Ainhoa Apestegui es domingo dos de junio hace hoy justo una semana de las elecciones municipales que todavía colean en el panorama político gallego buena muestra del terremoto que han provocado en algunas ciudades es la dimisión este mismo fin de semana de Elena Muñoz la candidata del PP en Vigo que tras dejar el partido con la mínima representación en su historia ha decidido hacerse a un lado deja el Ayuntamiento y la dirección del PP vigués Muñoz sigue el mismo camino que el coruñés Xulio Ferreiro mientras en Marea sigue su huida hacia adelante ha escogido a la profesora Mariló dedo para ser su senadora por designación autonómica en un las mareas que tendrá que enfrentarse ahora con la realidad del grupo parlamentario donde la mayoría no apoya a Luis Villares y mientras unos digieren el veintiséis m malamente otros lo saborean como el PSOE coruñés que ha revalidado a Valentín González Formoso como propuesta para presidir la Diputación de A Coruña ya definido que la línea de actuación será la de gobernar en solitario allí donde se pueda son noticias de un domingo que en cuanto al tiempo va a ir de más a menos hoy no va a hacer tanto calor y las nubes ganarán peso a medida que avance el día la temperatura máxima la marcará Ourense un día más con treinta grados veintisiete Se esperan en Lugo y Pontevedra veinticuatro en Santiago veintitrés en A Coruña de las carreteras las últimas horas dejan lamentablemente un fallecido más en una semana negra en Galicia una persona perdían la vida esta medianoche en la A6 a la altura de Queiroz en un siniestro en el que sirvieron implicar los dos vehículos además hubo cuatro heridos dos de ellos niños todos ellos fueron trasladados a centros sanitarios

Voz 0028 02:27 ocho y cincuenta y dos minutos vamos ya con todo Elena Muñoz no tomará posesión de su acta de concejal en Vigo y dejará la dirección del PP local la conselleira que Núñez Feijóo envió a la ciudad olívica para luchar frente Abel Caballero reconoce la derrota dimite Radio Vigo Jacobo Z

Voz 0841 02:43 la pérdida de tres concejales y otros nueve mil votos que no cortaron la sangría de los populares el peor resultado de la historia en la ciudad de Vigo han llevado Elena Muñoz a tomar la decisión de abandonar la presidencia de los populares también a renunciar a su acta de concejal no tomará posesión el próximo quince de junio se echa a un lado y ahora asegura serán otros los que tengan que tomar las decisiones de recomponer al Partido Popular de Vigo

Voz 6 03:09 hay que saber tomar las decisiones inmóvil hacerlas y como a mí me gusta ser muy directa analizar y tomar las decisiones Isère muy coherente pues creo que ese es el momento en el que yo lo tengo que hacer hacer nublado para que se pueda seguir adelante con todo el trabajo que tenemos que hacer desde el Partido Popular de Vigo de aquí en los

Voz 7 03:31 próximos meses los próximos cuatro años

Voz 0841 03:34 no se descarta que haya más movimientos en la lista a la hora de configurar el grupo municipal de los próximos cuatro años

Voz 0028 03:41 el veintiséis m ha servido también para liar a un poco más la madeja en la izquierda rupturista En Marea allanó vas sean auto recetado este sábado procesos de renovación interna para buscar su sitio en el nuevo panorama político eso sin dejar de tomar decisiones en el caso del partido que lidera Luis Villares que ha designado a la profesora Mariló Canedo como su propuesta para senadora autonómica un asunto que puede tensar aún más las relaciones en un grupo parlamentario roto desde su portavoz nacional Antón Sánchez reconoce que el proceso electoral de abril y mayo obliga a una reflexión

Voz 8 04:13 no signos queremos dar un debate reflexivo sin sin estridencias no pero es evidente que aquí después de este ciclo electoral de elección será es que los municipales evidentemente a situación de espacio cambia cambia y eso nos debe de llevar a todo el mundo a a reflexionar es evidente que sí producir un causas muy muy significativas no y que todo eso hay que tratar de reconstruido otras claves otras claves políticas no

Voz 0028 04:49 en el PSOE coruñés la novedad este fin de semana es la decisión de que los ejecutivos locales que se preparan en más de cuarenta municipios gobiernen en minoría Sí Se Puede Radio Coruña Marcos San Luis

Voz 9 04:58 sí gobiernos municipales en solitario aunque sean en minoría esta es la apuesta de la dirección gallega del PSOE aunque las agrupaciones locales tendrán cierto margen de maniobra en función de sus negociaciones con otros grupos lo dice en la SER el vicesecretario general del PSC hablarán

Voz 10 05:12 buena por definición siempre preferimos gobernar en solitario lo cual no quiere decir que la democracia y la aritmética de los resultados electorales y de las corporaciones municipales de otro tipo puedan determinar otras modalidades otras opciones y por supuesto la necesidad siempre de fondo que entenderse con otras fuerzas políticas porque la política es una política sumar multiplicar tender puentes no lo contrario como parecen concebir a otras formaciones

Voz 9 05:41 entiende que lo deseable es que los acuerdos escena avanzado sino termina dos antes de las sesiones de investidura previstas para el sábado quince de junio

Voz 0028 05:53 seguimos ahora con otros asuntos al margen de la política los mil quinientos socios particulares y las trescientas comunidades de montes que integran la Asociación Forestal de Galicia se posicionan en contra de asumir el coste el desbroce en las franjas de protección contra incendios en asamblea general han aprobado una resolución en la que rechazan la norma de la Xunta porque dicen no discrimina especies y distancias en un territorio tan diverso como el gallego porque les obliga a asumir el coste de limpiar sus terrenos según Juan Carlos según Juan Ramón Gallastegi vicepresidente de la Asociación proteger del fuego núcleos de polo de protección infraestruturas es cosa de todos

Voz 11 06:28 estamos hablando de Nkunda cuestión de protección de toda la sociedad las carreteras son todo toda la sociedad y las miras son de toda la sociedad les creemos que no es justo que recaiga sobre propietario forestal el desbroce anual de una zona pues para proteger un núcleo poblado de acuerdo entonces creemos que ese esa labor no no debe recaer en donde en el propietario ni sobre las infraestructuras pues eso de carreteras y vías férreas o o tendidos eléctricos no

Voz 0028 06:57 en marcha solidaria en la mañana de este domingo nos referimos a la décima Marcha Solidaria setecientas camisetas contra la leucemia en la que se han inscrito novecientas personas y que partirá desde Vigo hasta Pontevedra con la intención de sensibilizar a la población sobre la necesidad de que se formalice nuevos registros de donantes de médula ósea no emparentados y unidades de sangre del cordón umbilical la salida desde el centro comercial a la sede en la ciudad olívica serán un par de minutos a las nueve palos camina antes a las diez para los corredores y los miembros del camino y proyectos rodando que un año más participan en esta experiencia solidaria los participantes recorrerán los treinta y seis kilómetros que separan a Vigo de la capital de la provincia a través del Camino de Santiago hoy este fin de semana también se celebra el tercer congreso la adopción y acogimiento en Galicia en el que se analiza el nuevo reglamento internacional que entra en vigor el próximo mes de julio las familias abordan también una modalidad de adopción la mierda que facilita el contacto con la familia biológica del menor siempre que sea beneficioso para él lo contaba Antonio Uriz coordinador de la asociación en el programa A Vivir Galicia

Voz 12 07:59 el un contacto hubiese contacto somos técnicos que dirime como debe de ser poder llegar a ser del contacto personal con esa familia de origen normales no estáis que por las circunstancias que pueden cuidar o puede ser simplemente mandar una carta que ni siquiera le va brezo que va directamente a la Xunta reenvía iba contestación o no si la idea es manteros vínculos voz parar esa carrera se sus vínculos que hay mantel los para que no Cerda no para que una continuidad de la historia de vida

Voz 0028 08:37 vamos a echar un rápido vistazo a las portadas de la prensa de este domingo empezamos por La Voz de Galicia preocupación en tráfico por el fuerte aumento de fallecidos en vías gallegas cuarenta y tres personas murieron desde enero la mayoría por exceso de velocidad en la primera de Faro de Vigo el norte de Portugal redobla su ofensiva industrial con una mega oferta de suelo El Correo Gallego precios por las nubes y overbooking en un son do Camiño imparable los hoteles del área de Compostela también hacen su agosto con este festival de referencia en la opinión encontramos en una entrevista al alcalde en funciones de la ciudad Xulio Ferreiro que dice todavía me queda por delante mucha vida profesional personal y seguramente política en el progreso al alcalde de Monforte opta a presidir la Diputación para abrir una nueva etapa declaraciones de José Tomé terminamos con la región ordenar el urbanismo la primera demanda al futuro alcalde y un poco de música

Voz 14 09:35 la de Maika Makoki que actuaba anoche en el Playa Club