Escucha las noticias de las 11:00 (02/06/2019)

incendio comenzaba a las tres de la tarde de este sábado por causas que use desconocen en el paraje Fuente de la colcha en la localidad onubense de Beas en estas horas ya se ha extendido hasta el municipio vecino de Trigueros las labores de extinción se han prolongado durante toda la noche dificultadas por las rachas de viento de hasta veinticinco kilómetros por hora el incendio continúa activo desde primeras horas de esta mañana se han incorporado más de ciento veinte efectivos del Infoca y del Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva apoyados por maquinaria pesada en tierra y un total de siete aviones y helicópteros de extinción y coordinación por aire

más asuntos el presidente de EEUU Donald Trump tiene previsto llegar mañana a Londres en visita oficial después de asegurar que Boris Johnson es el más indicado para liderar el Partido Conservador en sustitución de Theresa May en una entrevista en la prensa del país Trump no ha dudado en afirmar que Reino Unido tiene que prepararse para un Brexit sin acuerdo corresponsal en Londres Begoña Arce

Donald Trump pretende una vez más decidir la política británica en la entrevista que hoy publica el Sunday Times Trump afirma que el Reino Unido se debe preparar para hombres sin acuerdo e incluir a nadie jornadas en las próximas discusiones con Bruselas es alguien que tiene mucho que ofrecer afirma el presidente americano que explica los negociadores de Theresa May que han dejado según él a la Unión Europea con todas las cartas en la mano el sábado Trump ya declaró en una entrevista esta vez al diarios The que Boris Johnson en lucha por la sucesión de May sería un excelente el líder del Partido Conservador Trump llega mañana a Londres en visita oficial de tres días muy controvertida el alcalde de la capital el laborista Sadiq Khan ha declarado que el mandatario es uno de los más grandes ejemplos de la creciente extrema derecha en el mundo