Escucha las noticias de las 12:00 (02/06/2019)

es mediodía las once en Canarias el Rey Juan Carlos es el protagonista de la agenda informativa de este domingo hoy cuando se cumplen justo cinco años del anuncio de su abdicación da un nuevo paso en su despedida institucional desde hoy se retira definitivamente de la vida pública María Manjavacas

de forma oficial el Rey Juan Carlos se despide hoy de la vida institucional coincidiendo con los cinco años justos desde que anunció su abdicación ya no aparecerá la agenda que Zarzuela distribuye semanalmente y sólo con carácter excepcional podría participar en algún acto representando a la Corona su retirada de la vida pública no cambia su condición sigue siendo miembro de la Familia Real sigue siendo aforado en lo económico todo apunta que se revisará su asignación presupuestaria que el año pasado fue de ciento noventa y cuatro mil euros pero todavía no hay decisión el Rey se aparta de la vida pública pero la vida privada hoy se elevará en la plaza de toros de Aranjuez donde presidirá una corrida de toros en el marco de las fiestas de la localidad madrileña su presencia en este tipo de actos seguirá siendo habitual ya que su retirada es de carácter institucional