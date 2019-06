Escucha las noticias de las 14:00 (02/06/2019)

municipios de Beas Trigueros en Huelva el viento es el gran enemigo ha amainado esta mañana pero las previsiones indican que se incrementará en las próximas horas en la zona trabajan más de ciento cuarenta efectivos del Infoca apoyados con maquinaria pesada y siete medios aéreos Diego Lorenzo Becerril ex alcalde de Beas

me siento muy feliz de estar hoy entre vosotros os agradezco de corazón el cariño recibido Isabel que podréis contar siempre con mi apoyo y cercanía

Voz 1444

01:51

especial el Rey Juan Carlos se despide hoy de la vida institucional coincidiendo con los cinco años justos desde que anunció su abdicación ya no aparecerá la agenda que Zarzuela distribuye semanalmente y sólo con carácter excepcional podría participar en algún acto representando a la Corona su retirada de la vida pública no cambia su condición sigue siendo miembro de la fama Villarreal sigue siendo aforado en lo económico todo apunta que se revisará su asignación presupuestaria que el año pasado fue de ciento noventa y cuatro mil euros pero todavía no hay decisión el Reese aparta de la vida pública pero la vida privada hoy se celebrará en la plaza de toros de Aranjuez donde presidirá una corrida de toros en el marco de las fiestas de la localidad madrileña a su presencia en este tipo de actos seguirá siendo habitual ya que su retirada es de carácter institucional