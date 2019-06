Escucha las noticias de las 17:00 (02/06/2019)

son las cinco las cuatro en Canarias el alcalde de Londres ha comparado el lenguaje que emplea Donald Trump con el que utilizaban los fascistas del siglo XX para movilizar a sus seguidores lo ha dicho en una entrevista publicada en la prensa del país donde hoy también habla el presidente de Estados Unidos trampa ha asegurado que Boris Johnson es el adecuado para sustituir a Theresa May al frente del Partido Conservador las declaraciones se producen un día antes de que el mandatario llegue a Londres en visita oficial Pablo tú

Voz 2

00:29

pues el presidente estadounidense llega al país en plena sucesión en el poder el viaje arrancará mañana con una gran ceremonia ofrecida por la reina Isabel II a la que no asistirá el libre del partido laborista Jeremy Corbyn tampoco lo hará el alcalde de la capital británica Sadiq Khan que ha criticado en una entrevista para un medio local los honores con los que el mandatario norteamericano será recibido Tram manifestó hace unos días su apoyo al ex ministro Boris Johnson firme defensor del Brexit y candidato a sustituir en el cargo a May el martes está previsto que Trump tenga una reunión formal con la primera