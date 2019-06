Concha Andreu: "No hay vetos ni cordones sanitarios para negociar el Gobierno de La Rioja"

Voz 1 00:00 Concha Andreu candidata del PSOE diputada electa

Voz 2 00:04 y futura presidenta de La Rioja qué tal está bueno

Voz 3 00:07 es muy buenas tardes fenomenal muy bien

Voz 2 00:09 ya asimilado un que usted se puede convertir en la primera mujer presidenta del Gobierno de La Rioja y además su partido llegar al Ejecutivo después de veinticuatro años lo tiene asumido

Voz 3 00:20 sí sí sí sí porque mira y es algo que los ciudadanos decidieron ir de repente dices claro pero si nosotros estábamos trabajando para que esto ocurriera pues bienvenido el lo que es la ley la entidad que supone esto no tienes porque hacerte idea lo que tiene que hacer es trabajar poquito a poco viniendo lo hemos hecho pues ya está gracias a los riojanos las riojanas que decidieron que hoy ese cambio se tenía que traducir en en esto en un resultado bien abultado para que ese cambio para La Rioja sea una realidad oye nosotros lo estamos liderando pues bienvenido tampoco mira sabe es una de las cosas que sí que me hace ver eh no sé lo importante que ha sido este cambio es cuando acudía a la a la Ejecutiva Federal eso sí que me aplaudieron yo soy digo yo ahí claro es que veinticuatro años son muchos nosotros los asumimos como bueno Nos toca vamos a ir trabajando a ver si somos capaces pero visto desde fuera le chocó mucho hoy vamos me daban la enhorabuena el Narbona al equipo

Voz 2 01:18 eh una semana CD de las elecciones usted esa noche cuando vio los quince diputados los esperaba au superaron no superó las expectativas qué tal

Voz 3 01:27 ya sí porque mitad hicimos una porra mi porra era pero que curioso mira mi porra era de catorce los resultados del PP y es mucho más bajos de lo que han sacado porque si bueno pues bien pero catorce pero fíjate que ayer sacó mi marido una papeleta quita que tenía guardada donde una papelito Un la libretista donde había apuntado swap su porra uso quince es la única persona que acertó de todo mi entorno

Voz 2 01:54 pues con quince diputados ahora Concha Andreu toca abrirse negociaciones no sé si han comenzado ya hay une una gestora un equipo que está liderando las negociaciones están dispuestos a negociar a todos los lados cuando iba a todos los lados Unidas Podemos y Ciudadanos como humanas esas negociaciones bueno lo que hay que

Voz 1 02:14 hacer es escuchar hablar dialogar porque son

Voz 3 02:19 partidos con representación tienen representación parlamentaria ya hay que hablar con ellos las negociaciones efectivamente las va llevar principalmente la comisión que es destinado al efecto pero comenzarán las negociaciones de verdad la semana que viene hay charlas hay conversaciones hay buen ambiente la verdad es que bueno pues afortunadamente estamos en el previo sí bueno y hablar ante todo hablar escuchar y ver que se proponen

Voz 2 02:44 bueno usted tiene casi casi asegurada la investidura porque Unidas Podemos en este caso podemos ya ha dicho que están dispuestos a darle su apoyo porque buscando un gobierno progresista Equo Los Verdes también esta ha remitido una carta en el mismo sentido por lo tanto supongo que asegurada sigue tiene su investidura

Voz 3 03:03 claro que sí claro es que claro que sí lo han dicho pero bueno me lo han dicho pero hasta que no se no se concluye no llega el último ya pues no se sabe seguro afortunado

Voz 4 03:14 y ya digo buen ambiente hay hemos conversado con Raquel que es la número uno de Podemos con Henar Moreno también que es la bueno la número dos del grupo If y ahí

Voz 3 03:26 necesidad de cambio ganas de cambio de apoyar un cambio ya veremos cómo se concreta eso sí no vamos a a decir nada definitivo porque las negociaciones

Voz 2 03:34 en esas negociaciones van a tener autonomía usted eso también va a depender lo que digan Madrid

Voz 3 03:39 hay autonomía cuando en la ejecutiva federal de lunes a Ábalos comunicó los resultados y como si día trabajando y también esa comisión a nivel federal que a la que consultar cuando desde lo regional los desde lo municipal consultar hoy estamos negociando por aquí pero ya no había vetos no había ni cordones sanitarios ni nada que es estudien cada territorio en cada sitio lo que es más conveniente para que pues para llevar a cabo ese cambio ese cambio progresista que que tanto nos ha costado preparar y poner en marcha y que ahora la mayoría la la apoyado

Voz 2 04:15 bueno me dice que la próxima semana es cuando comienzan ya a esas negociaciones esas reuniones vamos a suponer que usted tiene el respaldo de suficiente de diputados y tú va a ser la futura presidenta de La Rioja tiene ya los ejes prioritarios de ese de ese gobierno

Voz 3 04:33 los ejes van a ser el primer y principal algo que hemos echado de menos mucho que es la transparencia la limpieza la honestidad en el yo no hablo de las personas faltaría más han sido personas honestas no hay que dudar de eso pero la forma de trabajar la forma de gobernar no ha sido del todo transparente y entonces el objetivo de cualquier paso demos es transparencia porque el dinero es de todos la inversión debe ser compartida vista quiere decir que todo el mundo lo sepa ir los repartos de todo tiene esa entonces fundamentalmente la transparencia otro pilar fundamental fundamental son es reforzar los servicios públicos que hemos comprobado habilitado mucho sin ir más lejos la Atención Primaria es algo prioritario que tenemos que tomar las riendas rapidísimo porque verdaderamente es el sector que más nos está demandando hoy escucharnos que tenemos que tenemos que que creció es lo que nos hace falta pero no por capricho sino por por necesidad de Atención al Paciente servicios públicos en educación también y luego algo que va a ir a la vez de todo que es buscar por encima de todo crecimiento económico empleo un empleo que sea eh un empleo bien remunerado el Salario Mínimo Interprofesional a novecientos euros nos ha ayudado a eso a a a decir bueno que se cree empleo que se cree con unas bases mínimas un salario mínimo bien fundado y crear empleo crear empleo que va a ser difícil sí pero tenemos que tener ese objetivo

Voz 2 05:58 bueno decía usted atención primaria el lunes una asamblea de médicos de Atención Primaria en la que se va a acordar nos han comentado casi con toda seguridad levantar las movilizaciones que tenían hasta ahora en tanto se constituya el nuevo Gobierno para ya empezar a dialogar con con ustedes le iba a preguntar qué tiene ya en su cabeza la estructura de su Gobierno de agosto se ha pensado ya en nombre ese no sé si va a ser la estructura similar a la que conocemos ahora del Ejecutivo en esas consejerías iba a cambio algún día tendrá verdad

Voz 3 06:30 claro sí sí sí estamos estudiando lo trabajando lo que es lo mejor que es lo más efectivo estamos hay que adaptarse a los medios a los nuevos tiempos y hay que pensar en en no han usarse entonces las consejerías es mi criterio él no aumentarlas entonces desde las consejerías que hay reestructura dar un poquito el los cargos que tiene cada una las responsabilidades de cada una nosotros hemos dicho a lo largo de esta campaña electoral IU nuestra forma de hacer a lo largo de toda la legislatura pasada en la oposición que la cultura tenía que tener un nombre propio nombre sólo en una consejería sino también un empeño proyectó presupuestó la cultura la cultura tiene que ser en La Rioja algo puntero por lo tanto le daríamos esa importancia el turismo el turismo es una fuente de riqueza que no hemos sabido explotar bien bien organizada viene mucha gente de fuera que dice Haimar pero sí tenis esto preciosos y los que no hemos sabido venderlo pues que también tenga su importancia Universidad motor económico nos hemos cansado de decirlo o apostamos por que esté dentro de el desarrollo innovación crecimiento económico no vamos a poder hacer de la universidad lo que nosotros queremos que sea que es un motor verdaderamente económico y que de puestos de trabajo y por supuesto en la transición ecológica la gestión de nuestros recursos hidráulicos principalmente el agua y las energías renovables nosotros en La Rioja producimos más del cincuenta ciento de las energías renovables de todas las energías que se producen en La Rioja pues vamos a a conseguir sesenta y conseguir que se apliquen en las industrias hay muchas cosas que hacer de adaptación a nuevos

Voz 2 08:06 bueno supongo que sin olvidar por supuesto la agricultura con lo que conlleva de medio rural despoblación que es uno de los problemas principales que tiene ahora mismo está Comunida

Voz 3 08:15 la otra clave eso sí que es adaptarse nosotros y desde el principio desde el principio desde nuestra desde hace cuatro años que empezamos ya a poner las bases de lo que va a ser nuestro Gobierno hablábamos del reto demográfico el gobierno socialista a nivel nacional el comité la comisionada para el reto demográfico Isaura Leal cogió las riendas de ese comisionado porque es algo importante en La Rioja más tenemos unas una Rioja que está en la España vacía nuestro objetivo fundamental es que pase de la España vacía a la España del crecimiento por lo tanto también tendrá en en esa Consejería que se dedicará al mundo rural tendrá su su sitio importantísimo hay tantas ayudas apoyos reivindicaciones que hacerle Europa porque tiene claro Europa sí misma tiene declara a la ayuda que debe dar a los territorios que quieren luchar contra el el reto demográfico contra por el reto demográficos que es decir contra la despoblación que tenemos que trabajar por ahí tenemos contactos ya con con gente en europeístas que vamos a hacer en el con nuestro eurodiputado César Luena tenemos claro que si tenemos que dedicarle un una importancia especial en una consejería

Voz 2 09:26 ya iba a hacer como Pedro Sánchez rodearse de personas independientes

Voz 3 09:32 en su futuro Gobierno pues habrá de todo lo importante es que sean personas con mucho con con muchas ganas de esforzarse de trabajar por el objeto tipo común preparadas eso es lo principal personas que estén dispuestas oye venga quiero echar una mano y quiero hacerlo bien pues si serán de dentro sean de fuera serán personas que que cuyo objetivo sea sacar adelante este proyecto

Voz 2 09:56 en que vamos a notar que es una mujer la que está dirigiendo la

Voz 3 09:58 Joseba anotar no sea anotar se va a notar por encima de todo porque llevo tiempo viendo que hay una necesidad enorme de escuchar de escuchar a los que viven en cara su su los que viven su ámbito por ejemplo es que hay casos que no son ocurrido a lo largo de de toda la campaña electoral previo llevamos ya te digo cuatro años trabajando mucho con muchos sectores de la sociedad riojana hay uno que es muy importante que es el de los institutos directores de instituto profesores de instituto nos demandan escucha escucha nos en en Educación Primaria en Educación Infantil escucharnos en atención a mayores los centros de guía que nos han solicitado dos es que la sociedad riojana ha cambiado y tenemos que adaptarnos a los tiempos y hay más mayores que jovencitos pequeñitos e infantiles o nos adaptamos ya atendemos a nuestros ciudadanos y ciudadanas o estaremos en la luna de Valencia entonces escuchar e intentar por todos los medios solucionar los problemas que de primeras ya no están viniendo nos decía

Voz 2 11:05 a que la semana que viene comienzan las negociaciones tiene ella alguna fecha para subir investidura porque el pleno de constitución del Parlamento el veinte de junio a partir de ese abren en plazos pero no sé Si ya tiene alguna fecha o no

Voz 3 11:18 no no no hay fecha bien es verdad que hay un plazo de veinte días después del veinte de junio que aparenta el quince aparenta es decir sería el quince de julio por matemática pero lo que es la investidura no lo sabemos todavía verán

Voz 2 11:31 para trabajar a tope a tope no va a haber eso no va a haber rotaciones

Voz 3 11:35 hoy les decía a los diputados a los quince diputados nos hemos reunido hemos hecho una jornada de trabajo ya intensa ya estamos a tope ya no hay descanso les he dicho atención e sabéis que tenéis vacaciones dentro de dos años pero éstas no puede ser y me ha mirado todos me he dicho claro claro aquí

Voz 2 11:50 estamos hemos venido lo que hemos vendido así que a trabajar en vacaciones les va a dejar tengo una curiosidad cuando llegue porque suelen decir a veces no cuando llegue al Palacete del Espolón diferentes consejerías van a levantar muchas alfombras o no todas pero me temo que va

Voz 3 12:05 la estar tú has muy limpias me han dicho que están dejarlo todo limpio limpio limpio

Voz 2 12:10 que por cierto otra cosa más Concha Andreu cuántas llamadas ha recibido desde el pasado domingo cuantas para felicitarle ya supongo que habrá habido algunas de aquellos que le han dicho de lo mío qué no

Voz 3 12:20 a la gente ha sido muy muy muy muy prudente muy la gente ha habido tanta ilusión por el cambio de veinticuatro años que ha sido todo todo ha sido muchísimas yo no sabría decir ochocientas novecientas no los Whatsapp sí pero es de la la ilusión la alegría que tiene toda la gente que me ha llamado y que se ha puesto en contacto conmigo con mi marido con mis hermanas con todo el mundo por qué pues porque hay ganas de esto nada de momento nadie ha dicho Mas que esto felicidades dale duro venga Hinault Nos fallas eso sí incluso mi hijo me viene Deimos I

Voz 2 12:52 sí bueno puedes hacerlo bien Concha Andreu muchísima muchísima suerte gracias por acompañarnos en los estudios de Radio Rioja Cadena SER encadenada