Escucha las noticias de las 22:00 (02/06/2019)

considera que el resultado de las europeas fue un fracaso y retirarse aunque el resulte complicado la única decisión responsable según ha afirmado el hasta ahora el líder de la tradicional derecha francesa no quiere ser un obstáculo a cualquier precio se retira porque las victorias son colectivas y los fracasos solitarios la presión era cada vez mayor tras las elecciones europeas en las que los republicanos obtuvieron apenas un ocho por ciento de los votos quedando en cuarta posición tras las agrupaciones de Le Pen Macron y Los Verdes tras conocerse los resultados del veintiséis de mayo el propio Nicolas Sarkozy el presidente de los republicanos afirmó que ya no había más derecha

ya es oficial que las elecciones presidenciales argelinas no se pueden celebrar el próximo cuatro de julio el anuncio fue hecho en la mañana del domingo por el Consejo Constitucional en una declaración en la que menciona la imposibilidad de organizar los comicios aunque no explica la razón para rechazar las dos candidaturas presentadas la semana pasada el jefe del Ejército gays a la que no quiso posponer o anular amparándose en el artículo ciento dos de la Constitución sin escuchar al pueblo finalmente los propios partidos políticos escucharon las protestas de los ciudadanos y no se presentaron el veinticinco de mayo a medianoche cuando terminó el plazo de presentaciones de candidatos para concurrir a las elecciones convocadas por el Gobierno interino para el cuatro de julio el Consejo Constitucional sólo había recibido dos dossieres de personas desconocidas tenía diez días para estudiar las candidaturas de definitivamente hoy nos han validado ahora corresponde al jefe del Estado ensalada convocar nuevamente al electorado