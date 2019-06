Escucha las noticias de las 02:00 (03/06/2019)

Voz 0127

00:00

son las dos la una en Canarias el ex líder de Podemos en Madrid Ramón Espinar escribe una tribuna en el diario punto es en la que critica el modelo de partido de Pablo Iglesias y exige que se convoque de manera urgente una asamblea ciudadana para abordar los malos resultados de la formación en las últimas citas electorales Andrea Villoria Ci dice Espinar que su partido está en caída libre y que ahora sin elecciones a la vista es tiempo de analizar las causas de este desastre electoral habla de un Podemos roto en pedazos que ha perdido buena parte de sus dirigentes más destacados diputados autonómicos y estatales y también la capacidad de formar grupo propio en el Senado pérdidas que Espinar califica como amputaciones porque cree que el partido ya no tiene capacidad de admitir la discrepancia dice que podemos a homogeneizar a discursos y perfiles impide pide recuperar a los compañeros perdidos por el camino para reconducir el rumbo del partido un rumbo que cuestiona por ver podemos vinculado al independentismo dentro de un bloque progresista siempre subordinado al PSOE critica al ex líder madrileño que el partido ha acabado obsesionado por una coalición de gobierno en la que perderían la capacidad de presión y muestra de ello dice es que se está negociando sin una sola medida encima de la mesa el rey Juan Carlos ha retirado este domingo de la vida institucional en el municipio madrileño de Aranjuez