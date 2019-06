Escucha las noticias de las 05:00 (03/06/2019)

Ana Button buenos días buenos días Donald Trump acaba de anunciar a través de Twitter que el economista jefe de la Casa Blanca deja el cargo no deja claro si si lo echa pero esta salida se produce en medio de la guerra económica iniciada por el presidente de Estados Unidos contra China México después de hacer pública la noticia Trapsa montado en un avión ya está ahora viaja ya hacia Reino Unido allí se va a haber hoy con la reina hay también con Theresa May este fin de semana ya opinado sobre los asuntos internos del país en varias entrevistas con medios británicos corresponsal en Londres Begoña Arce

Trump ha recomendado al Reino Unido que deje la Unión Europea sin acuerdo y sin pagar la factura de treinta y nueve billones de libras del divorcio ha aconsejado que el líder del Partido del Brexit Nair Farràs sea incluido en las futuras negociaciones con Europa ya ha dado su apoyo a Boris Johnson como mejor sucesor de Theresa May Por si fuera poco ha declarado también que el líder de la oposición laborista Jeremy Corbijn no es un amigo de América ya advertido que Estados Unidos podría dejar de compartir los secretos de los servicios de inteligencia con el Reino Unido si Corbijn llegara a ser primer ministro

después de la triple cita con las urnas esta semana se pone en marcha el proceso para la investidura del presidente del Gobierno en la agenda oficial que distribuye zarzuelas semanalmente no hay ni un solo acto del Rey Felipe esto es la dejado con netamente despejada para iniciar contactos con los partidos que han tenido representación parlamentaria la presidenta del Congreso tiene que llevar ahora a Zarzuela la lista con los representantes de los partidos que quieren ver al Rey no quieren todos Esquerra ya ha dicho que no irá como en las anteriores elecciones Junts per Cataluña podría designar a Jordi Sanchez pero como están prisión necesitaría permiso del Supremo y la lista ya ha dicho Batet sólo estarán los que físicamente puedan ir a ver al Rey que en esta ocasión no necesitará cinco rondas de consultas para hacer la propuesta como ocurrió en dos mil dieciséis todo indica que en esta ocasión sólo habrá una de la que saldrá propuesto Pedro Sánchez como candidato a la Presidencia de Gobierno