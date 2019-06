rozarán los treinta y cinco grados pues imagínate yo me han dado me han dicho que si quería un abanico de cartón y vamos casi se lo quitó a las manos pues así con granizado

pero en Madrid pasa lo mismo luego nos venda otra en el frío no sea que bueno pero hay que aguantarlo me afrontando usa mucho pero quienes se va a entrañar la piscina

Voz 1620

01:14

samba Martín falleció traspasar XXXVIII días encerrada en el CIE de Aluche sucedió en dos mil once después de pedir en hasta once ocasiones que le dieran un tratamiento médico al final no les recibió vivió un auténtico calvario ocho años exigiendo justicia para samba y que llevan colectivos como la red solidaria de acogida que recuerda que la muerte de la joven congoleña con treinta y cuatro años se podría haber evitado de haber sido tratada correctamente este caso es un símbolo de la lucha por investigar lo que sucede en los centros de internamiento también de los colectivo que exigen su cierre Margarita Martínez Escamilla es catedrática de Derecho Penal y portavoz de Star