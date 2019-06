Las noticias de Aragón, 10:03 (03/06/2019)

Voz 5

00:34

no vamos estoy convencido que no va haber un planteamiento de Ciudadanos a abrir la puerta para que entre boxes los gobiernos otra cosa es que con Vox haya que hablar pero hablar dentro de lo que es el marco del del respeto democrático aquellos partidos que no os guste o no han obtenido representación parlamentaria yo creo que al final estamos corriendo riesgos que de de que la gente acabe diciendo Estados Vaya jeta tienen no cuando escucho señor Ábalos diciendo pido a ciudadanos que no insufrible a Vox a la ultraderecha que están se está haciendo con Bildu