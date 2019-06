Las noticias de Andalucía, 10:03 (03/06/2019)

buenos días cómo acaban de escuchar hasta ahora se está celebrando en la localidad sevillana de Utrera el funeral por José Antonio Reyes el futbolista fallecido este fin de semana en un accidente de tráfico una multitudinaria despedida en su localidad natal donde las banderas ondean a media asta y esta mañana estamos pendientes también de la evolución del fuego en Beas los bomberos ya se están retirando el incendio ha quedado controlado esta noche los primeros indicios apuntan a que ha podido ser provocado Radio Huelva Lucía Vallellano la Brigada de Investigación de Incendios Forestales estuvo ayer de hecho una vez se controló el fuego a las ocho y media de la tarde recabando toda la información para averiguar las cosas el incendio que se originó a las tres de la tarde del sábado en el paraje Fuente de la colcha de Beas así que se propagó pueblos municipios de Trigueros y calaña esa falta de conocer el informe de la Bris todo apunta a que la mano del hombre está detrás de este fuego según fuentes del Infoca aunque habrá que ver si es por imprudencia o negligencia poco a poco se van retirando los efectivos de la zona sólo quedan nueve bomberos en tareas de remate dos también los agentes de Medio Ambiente ya no serán necesarios en la jornada de hoy los medios aéreos allí es montó también el puesto de mando avanzado vox no quiere repetir el pacto a la andaluza las comunidades y ayuntamientos donde está negociando después de las elecciones municipales la candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid Rocío Monasterio acaba de decir en Televisión Española que no quieren repetir esta fórmula porque en Andalucía su apoyo el Gobierno de PP y Ciudadanos pero sin formar parte del Gobierno no está funcionando

a nosotros el pacto a la andaluza ya hemos visto que no funciona bien no se respetan los nuestros juntos no se respetan los Acuerdos por lo tanto creemos que ésa no es la fórmula adecuada para la Comunidad de Madrid que hay que hablar de mí no sólo de Madrid hay otras comunidades Psaki en Eliza el Ayuntamiento también por supuesto yo creo que tenemos que llegar a un acuerdo que sea satisfactorio para todos