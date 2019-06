Las noticias de Asturias, 10:03 (03/06/2019)

Voz 0174

00:46

un vuelo que salió del aeropuerto de Asturias a las siete de la mañana hacia Valencia tuvo que regresar al aeropuerto de Asturias como consecuencia de una avería en el avión como les decimos este vuelo operado por revolotea tenía destino Valencia salió a las siete de la mañana del aeropuerto de Asturias cuando llevaba media hora aproximadamente volando el piloto decidió volver al aeropuerto de Asturias desembarcar los pasajeros mientras el personal de mantenimiento revisaba el avión un nuevo informe de la Guardia Civil señala sin ninguna duda dice la implicación de un ex novio en el crimen de Sheila Barrero Barrero una joven de Cerredo de veintidós años cuyo cadáver fue hallado con un disparo el veinticinco de enero de dos mil cuatro la investigación de la Guardia Civil había sido reactivada en septiembre pasado aplicando técnicas que no estaban desarrolladas hace quince años cuando se produjo el crimen Se trata sobretodo de nuevos avances en la aplicación de tecnologías recientes a los residuos químicos las nuevas pruebas refuerza la tesis inicial de los investigadores que acusaban a su ex novio eh que sin embargo nunca fue condenado al no resultar estas pruebas concluyentes diez cinco