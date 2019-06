Las noticias de Aragón, 11:02 (03/06/2019)

en torno a la una de la tarde está previsto que termine la reunión del Comité Ejecutivo Nacional de Ciudadanos reunido a esta hora ya en Madrid para decidir su política de pactos de la decisión que se tome hoy si Ciudadanos apoyará a la derecha o a la izquierda dependen de los futuros gobiernos de Aragón y también del Ayuntamiento de Zaragoza entre otras muchas instituciones de la Comunidad en ambas instituciones de hecho el apoyo de Vox es necesario para conformar mayorías de centro derecha y por ese apoyo del partido de Santiago Abascal le hemos preguntado al candidato al Gobierno de Aragón de Ciudadanos Daniel Pérez Calvo que ha pasado esta mañana por la robótica de Radio Zaragoza dice que su partido no le abrirá la puerta a Vox para que entre en los gobiernos aunque

Voz 1

00:49

preguntada existe estaría interesado en pactar con nosotros que yo creo que que propio la propia formación Vox hay muchísimos planteamientos de ciudadanos que no cuadran con sus planteamientos ideológicos por no decir ya los del Partido Aragonés entonces es que probablemente sea Vox quién diga que es que yo no quiero saber nada usted es otra cosa es que antes de que se forme Gobierno Frankenstein por la izquierda evidentemente vamos a dar nuestro visto bueno a ustedes vamos a permitir la investidura