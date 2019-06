Escucha las noticias de las 13:00 (03/06/2019)

es la una a mediodía en Canarias lo último nos lleva Andalucía Vox acaba de dar un aviso al Gobierno andaluz pide que devuelva los presupuestos porque considera que no cambian nada sin el apoyo de la extrema derecha las cuentas no saldrían adelante se pondría por tanto en peligro el propio Gobierno andaluz vamos al Parlamento de esa comunidad informa Sara Armesto

vox lanza otro órdago al gobierno de PP y Ciudadanos en Andalucía van a presentar una enmienda a la totalidad a las primeras cuentas el Gobierno de Moreno porque entienden que no recoge el espíritu del cambio que prometieron pactaron con ellos dejan no obstante la puerta abierta a seguir negociando antes el debate de totalidad a la espera dicen de un gesto del Gobierno andaluz Alejandro Hernández portavoz de Vox en el Parlamento andaluz

Voz 0055

01:24

el ex presidente de la Asamblea Nacional Catalana no será el interlocutor de ellos per Catalunya en la ronda de consultas con Felipe VI los jueces explican en primer lugar que hay un error de forma en la petición segundo lugar que un permiso extraordinario para salir de Soto del Real para esto no estaría justificado en tercer lugar que sus derechos políticos no se vulneran sino sale deja a acudir a la zarzuela que su grupo parlamentario puede sustituirle por cualquier persona añaden los jueces que este tipo de limitaciones a su actividad política son consecuencia directa inevitable de su situación de prisión provisional sin fianza