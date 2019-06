Escucha las noticias de las 14:00 (03/06/2019)

Touriño Marcos todo el boato del protocolo y su mejor sonrisa como si no pasara nada la reina de Inglaterra almuerza a esta hora en Buckingham Palace con el presidente norteamericano Donald Trump y familia el inquilino de la Casa Blanca se encuentra en Londres en viaje de Estado en uno de los momentos más delicados para la política británica con la primera ministra dimitida infecciones y saber cómo se resolverá la crisis del Brexit ya haciendo gala de su proverbial sentido de la prudencia y la oportunidad antes de llegar se mostró partidario de un portazo británico sin ni siquiera a pagar la factura europea de paso también ha apretado con el alcalde de Londres va mostrarán en estado puro Begoña Arce

bueno el TRAM almuerza en estos momentos en el palacio de Buckingham está almorzando con la reina con el Príncipe de Gales está acompañado además por su esposa Melania varios de sus hijos y familiares hoy es el día del ceremonial y la pompa que al presidente americano tanto Le gusta una agenda protocolaria durante la jornada con un banquete de Estado esta noche en su honor que le ofrece Isabel sí segunda visita rodeada de fuertes críticas por la interferencia de Trump en asuntos internos tan delicados como la negociación del Brexit o la sucesión del Theresa May con su respaldo a horas y abolición son el líder laborista Jeremy Corbijn ha hecho un llamamiento para que los británicos se unan a las protestas previstas para mañana contra el presidente que ha insultado en un tuit al alcalde de la capital Sadiq Khan

pues veremos a las dos y media de veremos a ver cómo han caído en Bruselas esas recomendaciones de trama los ingleses para que no paguen la factura del Brexit de lo doméstico en pleno proceso negociador para comunidades y ayuntamientos Vox enseña la patita en Andalucía amenaza con bloquear los presupuestos del Gobierno PP Ciudadanos que apoyaron en la investidura de Moreno Bonilla en enero pasado dice Rodrigo Alonso que no cumplen con el espía

esto es tu presupuesto no son unos presupuestos de un Gobierno que se dice del cambio es la continuación de los presupuestos del Partido Socialista evidentemente nuestro objetivo es que este presupuesto no se aprueben durante esta fase de aprobación de trámite parlamentario son evidentemente escucharemos al Gobierno

realmente nosotros lo que queremos es entrar en los gobiernos lo que no admitimos es un trágala que nos den un acuerdo firmado de que nosotros tengamos que que apoyarlo queremos ser tratados con respeto queremos ser tratados como cualquier otra fuerza política en función de nuestra representación que sabemos que es menor que la del Partido Popular y Ciudadanos

sí qué tal buenas tardes comparecencia que ha empezado hace unos instantes con casi una hora de retraso de momento Villegas ha dicho que entre los acuerdos sobre las políticas que exigirán no ha habido sorpresas sobre con quién se apartara Villegas ha dicho que el socio preferente será el PP excepcionalmente si dirigentes del PSOE que se desmarquen de Sánchez escuchamos ahora mismo en directo la comparecencia donde comienza el turno de preguntas

hola qué tal buenas para reseñó Villegas acaba de decir que los documentos han sido aprobados por unanimidad ha hablado también del de acuerdos centrados liberales hígados y que su socio preferente es el Partido Popular no encuentra mucha diferencia entre los explica hoy aquí con lo que nos venía contando la semana pasada más allá de que se haya aprobado

Voz 1018

04:04

con unas nuevas reglas los media veremos si hay alguna diferencia o no ante lo que está explicando Villegas y lo que se dijo la semana pasada el Rey recibir esta tarde en audiencia a la presidenta del Congreso que le comunicará la relación de personas que integrarán las blogs representantes para la preceptiva ronda de consultas no podrá estar Jordi Sanchez definitivamente Supremo entiende que no hay razones para que salga de prisión sobre el futuro Gobierno los posibles acuerdos de Pedro Sanz ya esto es lo que esta mañana apuntaba aquí en la antena de la Cadena Ser en Hoy por hoy el socialista Emiliano García Page presidente del Gobierno de Castilla La Mancha