Escucha las noticias de las 16:00 (03/06/2019)

Voz 1454 00:00 varias ampliamos datos sobre la última hora que conocíamos sobre las dos y media de esta tarde que apuntaba al hallazgo de una pareja fallecida por disparos de escopeta en un domicilio de la localidad cordobesa de Iznájar qué datos tenemos a esta hora José María Martín

Voz 1853 00:17 no confirmado hasta el momento por la Guardia Civil es que se trata de una muerte violenta por arma de fuego y que están abiertas todas las hipótesis entre ellas que pudiera tratarse de un caso de violencia de género los fallecidos tenían dos hijos mayores de edad haya sido uno de ellos quién avisado a la Guardia Civil pasado el mediodía ha encontrado los cadáveres en la casa donde residían en una vivienda diseminada cerca de la aldea la celada fuera del núcleo de población de Iznájar según han confirmado a Radio Córdoba fuentes de la Subdelegación del Gobierno no hay constancia de que existieran denuncias previas entre el matrimonio las mismas fuentes insisten en que aún están abiertas varias líneas de investigación

Voz 1454 00:51 danos no se va a sentar a negociar con Vox no habrá mesas Aa3 como ha propuesto el Partido Popular según ha anunciado el secretario general de la formación naranja después de la decisión que ha adoptado el ejecutiva de este partido lo ha contado José Manuel Villegas

Voz 1089 01:03 Nuestra fórmula Illa que con la que vamos a intentar llegar a acuerdos con el Partido Popular no va a ser una forma de tripartitos pasó en la fórmula de acuerdos a dos en la sé que nosotros creemos que el socio preferente sea el Partido Popular el Partido Popular no está de acuerdo en con negociar con nosotros con ese tipo de de Fórmula Pere proponemos pues ya supongo que nos lo harán no lo harán llegar buscaremos otro tipo de de acuerdos

Voz 1454 01:30 Fuentes de la dirección del PP aseguran después escuchará Villegas que ellos van a seguir intentando hablar con todos todos entienda por cierto la diputada Laura Borràs de Jones per Cataluña acaba de anunciar que será ella la que acuda a Zarzuela a la ronda de consultas del Rey después de que el Tribunal Supremo no haya autorizado a Jordi Sanchez a salir de prisión por este motivo la Dirección General de Tráfico no ha querido apuntar en ninguna dirección tras el accidente de Reyes fallecido junto a un familiar hay otro herido de gravedad cuando se desplazaba a su casa en Utrera se ha apuntado a una elevada velocidad aunque Tráfico señala que aún no hay datos definitivos al respecto

Voz 0259 02:03 Amazon de Mario la lo unido no hay todavía ningún informe sobre las causas del brutal accidente del futbolista según la Dirección General de Tráfico puede ser exceso de velocidad puede ser distracción al volante no hay datos definitivos dice Pilar del Real del Observatorio de Seguridad vial

Voz 2 02:19 no me atrevo a pronunciarnos sobre las causas de este accidente porque la investigación está abierta me parecen muy prematuro un vehículo que circula a ciento veinte kilómetros con tarda tiene una mandado de un campo de juego de ahí se puede extrapolar y se puede hacer una vez la proporcionan sobre distintas velocidades que insisto ustedes

Voz 1454 02:40 la DGT insiste en que no se sabe todavía qué

Voz 0259 02:42 velocidad iba el coche Sanidad activado ya supe