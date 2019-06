Voz 1915

la primera jornada del juicio por la muerte de una mujer leña en el CIE de Aluche en el año dos mil once murió después de un mes encerrada a pesar de que avisó de que estaba enferma avisó hasta once veces para que le hicieran pruebas médicas pero sólo la trasladaron al Hospital unas horas antes de morir el médico del centro juzgado por homicidio imprudente ha declarado que dio por hecho que la mujer no había manifestado patologías graves y que sólo le diagnosticó síntomas gripales Patricia Fernández es la abogada de la acusación particular que reclama dos años de prisión y seis de inhabilitación para este médico así dos