Las noticias de Asturias, 16:03 (03/06/2019)

buenas tardes los bomberos del Servicio de Emergencias del Principado han rescatado ileso aún para pedir pista motor que había quedado enganchado unos cables de una línea de alta tensión a unos cuatro metros del suelo en ta Moon Carreño el Centro de Coordinación del ciento doce recibió el aviso de un particular que vio el accidentado colgando de los cables fue al mediodía el hombre fue rescatado por los bomberos con ayuda de una auto escalera después de que los técnicos de la compañía eléctrica cortaran la corriente para estas encontraba en perfecto estado y no precisó traslado sanitario la diputada de Izquierda Unida en la Junta General del Principado de Asturias Ángela Vallina ha retado este lunes al candidato socialista a la presidencia del Principado Adrián Barbón a aclarar si pactará con Ciudadanos un posible gobierno regional a pesar de la negativa de su militancia que pidió en las elecciones generales al PSOE que no pactará con el partido Albert Rivera por otro lado Vallina que ha acudido a recoger su acta de diputada ha apuntado que es normal que el PSOE quiera primero ocuparse de los pactos en los ayuntamientos para dedicarse luego la formación de la junta general es la estrategia de los socialistas apunta