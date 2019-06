eh para apartamentos turísticos ahí en la verja de una ventana de un semisótano vana en esta o no en las rejas no momentos heroína

Voz 1150

01:45

es imposible controlar esta gente cuántos vienen no lo sabemos quién usan no lo sabemos que haces no lo sabemos bueno se lo sabemos nosotros completamente tenemos dos en esa casa veinticuatro decimos tenemos dos pisos turísticos estamos de por ejemplo de recoger basura por la basura no es una simple colilla que son muchas S no una moneda de plata no un preservativo pañuelos papel del váter usado al patio