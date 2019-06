Las noticias de Cantabria, 16:03 (03/06/2019)

estos días van a ser decisivos para configurar los pactos políticos no sólo en el Gobierno autonómico sino también en los diferentes municipios de la Comunidad Autónoma de precisamente uno de los consistorios donde más abierta está esa gobernabilidad cese en la capital en Santander hoy Ciudadanos la formación que es totalmente decisiva para dar la alcaldía a Pedro Casares o la posibilidad de que Gema Igual continúe con el bastón de mando ha hecho análisis de cómo será su papel en los pactos sin nada que hacer a la hora de influir en el Ejecutivo autonómico la fuerza de Ciudadanos se centra ahora en ser la llave de la capital con Javier ceutí al frente

Voz 2

00:38

es complejo y difícil pero es posibilidad no social ahora viene esto al señor hebillas solté cinta de Cantabria que no lo hace la fuerza política la última fuerza política de esta región es decir que las posibilidades son muchas la las complejidades eso también son muchas pero no nos vamos a descansar lo que veríamos eliminando vamos a ver cómo va las futuras negociaciones