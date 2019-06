Las noticias de Catalunya, 16:03 (03/06/2019)

bona tarda al PSC descarta exigida alcaldía compartida pacte entrará Colau Jaume Collboni a socialistas continúan un pacto a Barcelona más común la alcaldía a Colau parco y Boni a esa al no guber municipal

Voz 4

00:20

en el día no es no es un segundo cromos y un una zona tú y yo si lugar hasta Pla Solid cavernícola cuadra esa Biden a la escuadra no pueden cambia