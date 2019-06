Las noticias de Cantabria, 17:03 (03/06/2019)

Voz 1593

Inspección de la Consejería de Educación encargado de evaluar la situación de un niño de seis años alumno de un colegio de Colindres cuya madre denunció que había sufrido agresiones por parte de otros estudiantes del centro ha concluido que no es un caso de acoso y no lo es según ha explicado porque no reúne los tres aspectos que debe tener para que se trate de acoso y que son que haya intención de hacer daño que sea un hecho repetitivo y que haya superioridad por parte de los supuestos agresores lo ha asegurado María Jesús Rey Mata aquí en la SER