Escucha las noticias de las 17:00 (03/06/2019)

buenas tardes es el trámite que abre el proceso para la ronda de consultas de momento la presidenta del Congreso le trae aquí al Rey la lista de todos los representantes que proponen los partidos una vez que el Supremo ha dicho que no puede salir de la cárcel para venir aquí a Zarzuela el diputado de Junts per Catalunya Jordi Sánchez es su lugar ya sea comunicado vendrá Laura Borràs no acude a la ronda de consultas ni Esquerra ni Bildu como en la pasada legislatura ahora aquí ya se tienen que cuadrar las agendas en breve conoceremos cómo queda la ronda podría comenzar mañana mismo teniendo en cuenta que el Rey ha dejado despejada la agenda para empezar las consultas políticas