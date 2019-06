Las noticias de Euskadi, 17:03 (03/06/2019)

Voz 1949

00:06

reunión este mediodía del Euskadi Buru Batzar del PNV ves semana la que arranca de negociaciones donde se mezcla y mucho lo que pueda pasar en Moncloa y Navarra el presidente del PP vasco Alfonso Alonso advertía hoy al PNV de que no facilitará la gobernabilidad a lehendakari Urkullu el PNV conforma en Navarra junto con EH Bildu una alternativa fuentes del PNV aseguran a la SER que no consideran las palabras de Alfonso Alonso una amenaza recalcan que la disposición del PNV es negociar para impedir un gobierno de la derecha en Navarra y esperan que los socialistas estén en esa misma clave después de que Ferraz haya decidido no avalar esa negociación en cualquier caso el desenlace Navarra condicionará el apoyo jeltzale a Sánchez ídolo lo amosal Oyu a cuentagotas siguen llegando los corredores del Giro Javier Lekuona racha León