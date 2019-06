Las noticias de Galicia, 17:03 (03/06/2019)

después de lo ocurrido este domingo con la irrupción de dos conductores kamikazes en la A6 la jefa provincial de Tráfico en A Coruña María Victoria Gómez Navarro se ha posicionado hoy a favor de estudiar medidas para evitar las incorporaciones erróneas sabías también ha destacado que la media mensual de este tipo de incidentes en la provincia de A Coruña se sitúa entre los cuatro cinco avisos de personas que acceden a una autopista o una autovía por sentido contrario al de la marcha generalmente según sus datos son casos de despistes hice neutralizan poniéndose en marcha un operativo por parte de la Guardia Civil de Tráfico para que no siguen circulando llene el Ayuntamiento de Santiago siguen la directriz dada este fin de semana por el comité provincial socialista Xosé Sánchez Bugallo que ha recuperado la alcaldía para el PSOE después de ocho años Se propone gobernar en solitario lo decía en la SER Mercedes Rosón su número dos

en este momento estamos pensando en gobernar en minoría como sea físico recientemente en esta última legislatura gobernó use con

sí sí funcionó Being quiero decir que

qué pensó que que que sea una fórmula perfecta Tarragona que Server pedimos también en su generosidad de para para poder ante no eso no quiere decir que no contemos con todos un novo proxecto de Santiago la ciudad de Santiago pasa por porque estemos todos caminando hacia una es mona