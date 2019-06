preocuparte pensar que no me merezco pagar tanto por Mista seguros

abrir las facturas de la luz y no entender nada lo normal es sentir que me

por eso en Lucerna dejamos de hacerlo anormal para hacer algo mucho más honesta ofrecer luz de coste entre en lucirá punto es y que la factura de la luz no te quite el sueño luz

Voz 7

01:00

Lopera buenos días vecino buenos días juegan oye ya he visto que te has puesto alarma qué tal es que estamos pensando en ponernos una donde la ni te lo pienses no veas la tranquilidad que te da pero no es muy claro que va merece la pena meterse en la web y lo calcula en un momento además si quieres te la ponen en el mismo día