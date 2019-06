Las noticias de Navarra, 18:03 (03/06/2019)

Voz 3

00:42

bueno pues nada pues hicimos La Rondilla dentro del bar cosa que dura un minuto in Day salimos pues nada bueno se pusieron una unas pegatinas llamando en ese caso un poco a a no consumir durante los Sanfermines era llamamiento que hacía el sindicato LAB mientras no se no se cumpliera el convenio se pagarán las horas que correspondían eh volvían a contratar a los trabajadores despedidos pues no votar la candidatura de de la empresa en este caso