Las noticias de Aragón, 07:50 (03/06/2019)

en cuanto al tiempo intervalos de nubes las temperaturas máximas van a seguir siendo muy altas muy parecidas a las de ayer repasamos cómo están a esta hora Zaragoza David Marqueta veinte grados diecinueve en Calatayud dieciocho en esos Huesca Luis la iglesia

quién me iba a decir que encontraría mi vocación quién muy puedo decir que iba primero a estudiar colegio de verano Piquer

las nueve y media en colegio Sagrada Familia hacia las once y media en Ciudad Escolar Pignatelli en Zaragoza quien te lo iba a decir

en Aragón esta semana ya empezará a los contactos en serio entre los partidos para buscar acuerdos su intentarlo en las diferentes instituciones de la comunidad en muchos de ellos la principal llave aunque no la única la tiene Ciudadanos y el pasado viernes al candidato del partido naranja la presidencia de Aragón Daniel Pérez dejaba claro que la prioridad es que haya un gobierno de centro derecha pero no quiere que Vox esté en ese Ejecutivo

con todo el respeto democrático que me supone el boxes obtenido en la declaración de tres diputados el escenario que nosotros trabajamos escuna acuerdo con el Partido Popular un acuerdo centro derecha un proyecto ganador un proyecto abierto que no contemplamos la presencia de gobierno Segovía hemos

la cuestión es que el PAR no quiere estar en un Gobierno con Vox ni quiere tener su apoyo de momento lo que Daniel Pérez no ve es un acuerdo con el PSOE

la gente en este momento no contempla esta opción en este momento es pasa con me acuerdo de centro derecha

que no voy a hacer de quien preside el Gobierno el elemento central de lo que es la la comparecencia porque no respondería a la realidad queremos

pero como decíamos antes el Partido Aragonés no se ve en un acuerdo en el que este Vox Arturo Aliaga era muy claro en la Cadena Ser

una facultativa de ginecología que teníamos que les incumben que este varios meses hace dos meses el parece ya me iba a ahora se va a incorporar con la colada acusadas que ahora el mes pero me parece que ha sido la única esto bueno también vienen los contratos de guardias para para el vídeo que encías que también se han podido cubrir sido una suerte este año las propuestas que

no pero bueno pues el balance satisfactorio pues porque un año más hemos conseguido que hago en este en los medios de comunicación que Montearagón Aragonés en el centro de la sociedad que venga gente a Montera on ha habido actos que hemos tenido muy poco público hay otros que hemos tenido mucho público pero el el resumen en general cuando sacas la media

