Las noticias de Galicia, 18:03 (03/06/2019)

Voz 0028

00:05

el Partido Popular ha propuesto a la ex conselleira Corina Porro que asuma la presidencia de la gestora que se va a hacer cargo del PP en Vigo tras la dimisión este sábado de Elena Muñoz la actual presidenta del CES el Consello Económico y Social está valorando esa propuesta hay todavía no ha tomado una decisión Fuentes cercanas a Corina Porro han contado a la cadena SER que a lo largo de esta jornada se está reuniendo con las organizaciones representadas en el CES para pulsar una hipotética presidencia de la gestora viguesa comprometería en su opinión la independencia de ese organismo lo que aseguran las mismas fuentes es que si llega a presidir el partido lo haría temporalmente y que eso no significa su regreso a la política municipal algo que descarta más cosas del tráfico aumenta la preocupación por el incremento de muertos en las carreteras y esa involución preocupa a las autoridades por eso hoy el delegado el Gobierno ha hecho una llamada a la responsabilidad de los conductores van ya cuarenta y dos fallecidos en lo que va de año y los últimos días han sido especialmente duros con la muerte de tres jóvenes en Redondela y la irrupción de dos kamikazes en la seis Javier Losada compromete el trabajo de la delegación de las fuerzas de seguridad a través de diferentes campañas que llevan a cabo pero piensa que ese esfuerzo no valdrá de nada si los conductores no se hacen cargo de lo que tienen entre manos