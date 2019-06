Las noticias de Cantabria, 18:03 (03/06/2019)

Voz 1593

00:08

este lunes por unanimidad que el socio preferente para negociar pactos de gobierno sea el Partido Popular y cree donde eso no sea posible podría hablar excepcionalmente con el PSOE es la línea que ha defendido a nivel nacional el partido de Albert Rivera que tendrán que seguir los suyos en Santander el Partido Popular de Gema Igual sería su socio preferente pero no sumaría mayoría para conformar gobierno sin embargo Ciudadanos también ha dicho que no compartirá gobierno con Vox desde la capital cántabra el portavoz de Ciudadanos Félix Álvarez ha seguido ese discurso