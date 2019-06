Las noticias de Andalucía, 18:03 (03/06/2019)

la Dirección General de Tráfico pide no especular con las causas que han motivado el accidente en el que este sábado ha muerto en futbolista José Antonio Reyes porque la investigación está todavía abierta así respondía Pilar del Real del Observatorio de Seguridad Vial al ser preguntada si este futbolista circulaba a más de doscientos kilómetros por hora

Voz 2

01:27

no me atrevo a pronunciarme sobre las causas de este accidente porque la investigación está abierto me parece muy premio un vehículo que circula a ciento veinte kilómetros con hará tarde lo de un capo dejó de ahí se puede extrapolar y supo hacer una regla proporcional sobre distintas velocidades que insisto