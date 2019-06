Escucha las noticias de las 19:00 (03/06/2019)

Voz 1444

00:27

no responde a la pregunta todavía no ha salido de la lista oficial con las consultas ahora mismo están cuadrando las agendas será a las próximas horas probablemente ya mañana cuando Zarzuela dé a conocer el comienzo en la ronda de contactos y todo apunta que serán cuatro días intensos de Reuniones va de menor a mayor el primero será el representante del Partido Regionalista de Revilla terminará con Pedro Sánchez Esquerra hay Bildu ya han anunciado que no van como el anterior legislatura por Junts per Catalunya irá Laura Borràs después de que el Supremo no le haya dado permiso a Jordi Sanchez para ir de la Zarzuela a consultas con el Rey