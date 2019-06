Escucha las noticias de las 20:00 (03/06/2019)

hola buenas tardes llega el momento de que ese remake en todos hay que empezar a negociar un pacto que permita formar un nuevo Gobierno la presidenta del Congreso ha entregado hoy al Rey la lista de representantes políticos a los que tendrá que llamar antes de encargar a Pedro Sánchez que intente la investidura allí el calendario ha hecho que no podamos desgajar la negociación general de la autonómica y municipal

mesas a tres vamos a intentar buscar acuerdos con el Partido Popular y el Partido Popular está dispuesto a hacerlo ya a profundizar en esa fórmula de acuerdos centrados y moderados conciudadano si si el Partido Popular no está dispuesto pues que que lo diga ya les echaremos esa opción

Ciudadanos le he dicho al PP que si quiere contar con ellos se debe olvidar de contar con Vox en ningún gobierno el partido de Albert Rivera fija por tanto una posición restrictiva que el PP va a intentar sortear incluyendo en la negociación a Vox hoy Santiago Abascal ha pedido respeto

realmente nosotros lo que queremos es entrar en los gobiernos lo que no admitimos es un trágala que nos den un acuerdo firmado de que nosotros tengamos que que apoyarlo queremos ser tratados con respeto

estos presupuestos no son unos presupuestos de un Gobierno que se dice del cambio en la continuación de los presupuestos del Partido Socialista evidentemente nuestro objetivo es que este presupuesto no se aprueben durante esta fase de aprobación de trámite parlamentario evidentemente escucharemos al Gobierno

Voz 5

02:30

no ésos son pasos que está dando eh María Chivite pero para el Partido Socialista como partido todo el mundo sabe no de ahora que Bildu no es socio de gobierno para los socialistas en ninguna de sus formas