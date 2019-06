Escucha las noticias de las 22:00 (03/06/2019)

Voz 0194

00:20

elecciones generales municipales y autonómicas y estamos en el mismo punto en el que lo dejamos la semana pasada se suceden las reuniones de los partidos se suceden las declaraciones pero en lo básico todo sigue igual hoy dice ciudadanos que esos pactos de preferencias son con el PP yp puntualmente con el PSOE que nada con Vox ni sentarse a la mesa exactamente lo mismo que decía ayer hoy dice Vox que a ellos no los ningunea a nadie que si quieren sus votos que se sienten a negociar lo mismo que decían ayer todos quieren fijar sus titulares unos para que quede claro que no pactan con la ultraderecha y otros para que quede claro que pretenden vender caros sus votos y así estamos un día más esperando los pactos esperando a ver si Vox va a mantener el pulso hasta el final y ciudadanos entiende la diferencia entre ser bisagra o querer ser hegemónico en la derecha porque eso es incompatible para entretenernos hoy el antiguo dirigente de Podemos en Madrid Ramón Espinar que lo había dejado ha vuelto en formato de artículo para decir que lo de Pablo Iglesias e Irene Montero es insostenible y que hay que refundar la formación es bien cierto aquello de que todo el mundo hace leña del árbol caído incluso aquellos que ahora en los momentos bajos buscan un protagonismo que nunca habían tenido días de mucha palabrería para disimular el tacticismo porque la configuración de los pactos es un auténtico tetris para encajar una pieza hay que mirar si el resto también encajan Osiel el encaje de una va a impedir que encajen otras no hay ni un movimiento que afecte sólo al Ayuntamiento o a la comunidad